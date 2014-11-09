英國「銅牆鐵壁」保衛陣亡將士紀念日

Image caption 英國每年都舉行陣亡將士紀念星期日的紀念活動。

英國周日（11月9日）在高度戒備中舉行了年度的「陣亡將士紀念星期日（Remembrance Sunday）活動。

由於有情報顯示，周末的紀念活動可能成為伊斯蘭極端主義分子的襲擊對象，促使有關部門格外加強了保安工作。

英國女王、政府軍政要員以及很多退役老兵都參加了在倫敦和平紀念碑前的隆重紀念儀式。

在默哀兩分鐘後，女王與菲利普親王在其他王室成員的陪同下向和平紀念碑敬獻了花圈。

此外，在愛丁堡、卡迪夫和貝爾法斯特等英國各地城市也都有相應的紀念活動。

今年適逢第一次世界大戰爆發100週年、諾曼底登陸70週年，以及英國從阿富汗撤兵等重要歷史時刻的紀念。

英國首相卡梅倫表示，這讓今年的陣亡將士紀念星期日更加隆重。

Image caption 女王在紀念碑前敬獻了花圈。

保安嚴密

今年的保安工作也因日前偵破的伊斯蘭極端分子涉嫌恐襲案而變得異常嚴密。

卡梅倫在周日早上的BBC《安德魯·瑪》節目上表示，一戰爆發、諾曼底登陸的紀念日以及從阿富汗撤軍都意味著讓今年的活動意義更加深遠。

嚴密的保安並沒有冷卻民眾前往參加這一年一度的紀念活動的熱情。

英國首相卡梅倫早些時候宣佈名為「血染的土地紅色的海」的888246朵陶瓷罌粟展示的一些部分將延長至11月底。

另外BBC大樓前用三萬多張照片拼湊成一幅巨大的馬賽克圖案，肖像人物是一名英國列兵，一戰陣亡時23歲。

這三萬多張數碼照片是參加BBC一戰報道活動的觀眾自己拍攝的，此外還有幾百張一戰歷史照片。

（編譯：林杉 責編：晧宇）