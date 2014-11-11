英首相支持歐洲法院限制移民申請福利裁決

圖片版權 Getty Image caption 英國首相卡梅倫在移民問題上受到壓力。

英國首相卡梅倫說，歐洲法院支持德國限制無業移民申請社會福利的舉措是「簡單的常識」。

卡梅倫對歐洲法院支持德國正式試圖限制所謂的「福利旅遊業」的決定表示歡迎。法院的這一裁決可能給其它歐盟國家設立先例。

它也可以讓英國限制一些歐盟移民申請英國的部分社會福利。

目前，卡梅倫在減少歐盟內部向英國移民的問題上受到壓力，他將在年底前提出具體的計劃。

卡梅倫呼籲對歐盟內部人口自由流動的原則做出改革，但他被告知對歐盟內部移民設置「任意的限制」是不可接受的。

英國舉措

BBC的政治事務助理編輯諾曼·史密斯說，過去英國政府往往和歐洲法院意見相左，這次卻歡迎歐洲法院裁決，把其認作是對卡梅倫呼籲歐盟改革的回應。

但他表示，歐洲法院的警告也可以說明沒有必要對歐盟體制進行大刀闊斧的改革。

英國政府已經收緊了歐盟公民移民英國申請福利的規則，包括歐盟移民必須在抵達英國三個月後，才能申請兒童福利金等福利措施。

另外，如果歐盟的移民抵達英國後三個月內不找工作，將禁止他們申請找工作津貼。此外，卡梅倫首相還希望出台進一步限制他們申請社會福利的舉措。

卡梅倫表示，歐洲法院的裁決「是朝著正確方向邁出的良好一步。」

（編譯：立行/責編：路西）