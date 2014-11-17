英國東約克郡種鴨場發現禽流感蹤影

圖片版權 Reuters Image caption 東約克郡一個種鴨場發現的禽流感病毒懷疑來自德國或荷蘭。

英格蘭東約克郡一個種鴨場證實一起禽流感病例。感染病毒的鴨子已經被處理，且鴨場周圍方圓10公里已設為禁區。

英國環境、食品和農村事務部（Defra）強調，這對公共健康的威脅非常低。

Defra說，這起病例不是致命的H5N1病毒株，但可以證實是H5型流感病毒，具體病毒株要幾天后才能查明。

禽流感病毒通常在禽鳥類之間傳播，但也可能傳給人類。

這是英國自2008年以來第一起確證禽流感病例。

發現禽流感病毒的東約克郡Driffield養殖場及其周邊方圓10公里之內，一切禽類和各種跟禽類有關的廢物都不得進出。

預計那個鴨場要處理大約6000隻鴨子。

周日（11月16日），荷蘭一個家禽養殖場禽流感爆發，荷蘭政府下令暫時凍結禽類和禽蛋的運輸。

英國有關當局表示，英國這次的禽流感病例很可能源自德國和荷蘭的禽流感爆發。

醫療衛生當局表示，絕大部分禽流感病毒對人類沒有危害，但兩種病毒株，H5N1和H7N9，對人類是致命的。

近年來，H5N1感染者的死亡率為60%左右。

2013年在中國首次發現H7N9病毒，數十人感染死亡。

（編譯：郱書 責編：顧垠）