偷渡客藏身車底從法國進入英國後遇難

圖片版權 Getty Image caption 事件發生在環繞倫敦的25號高速公路上

一名藏身貨車底部從法國偷渡到英國的男子在試圖離開貨車時發生意外，遭貨車碾壓身亡。

根據英國警方披露的消息，這位遇難者和另一位男子都來自蘇丹，兩人於星期五（12月12日）上午在法國港口城市加萊爬上了一輛凖備開往英國的大型貨車的底部。

貨車隨後通過英吉利海峽隧道進入英國，兩人由於天氣寒冷而決定離開貨車。

事故發生在當地時間星期五晚上7點左右，貨車當時在環繞倫敦的25號高速公路的最外側車道上短暫停滯，兩人試圖跳車離開。

其中一人成功逃脫，爬進路邊草坪。

但是，第二名男子墜落在貨車的後輪前面，並且沒有能夠在貨車重新運動前離開。

當場死亡

涉事貨車在事發後並沒有停車，警察目前正在尋找這個車輛。

一位駕車人在事發後把遇難者拖到路邊，然後離去。醫務人員趕到現場後對這名男子進行了搶救，但未獲成功。

警方表示，在事件中倖存的男子沒有受傷，以涉嫌違反移民法而遭到拘押。

最近幾個月，大量非法移民試圖通過法國加萊港進入英國。

法國當地官員在上個月表示，在加萊港有大約2500名非法移民，其中大多數人來自蘇丹、厄立特里亞、埃塞俄比亞和敘利亞。

由於東部和北部非洲以及中東出現的人道主義災難，非法移民的數量在去年增加了一倍。

BBC記者曾在今年早些時候拍攝了非法移民衝向貨車，試圖從法國偷渡到英國的鏡頭。

一位非法移民當時表示，他不在乎冒險，在法國沒法生活，他要到英國去。

（編譯：躍生 責編：路西）