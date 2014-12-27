英政府4千多萬存檔遺囑對公眾網上開放

2014年12月27日

圖像來源， 圖像加註文字， 一個新的數據庫允許公眾在網上查詢追溯到1858年以來的英國政府存檔的4100萬份遺囑文件。

包括英國前首相丘吉爾、艾倫·圖靈和戴安娜王妃等名人在內的數千萬份遺囑，現在只要你願意，就可以在網上看到。

一個新的數據庫允許公眾在網上查詢追溯到1858年以來的英國政府存檔的4100萬份遺囑文件。

這些存檔的遺囑一直是公開的文件，現在只要交付10英鎊的費用，就能從網上下載一份政府存檔的遺囑。

查詢遺囑只需要提供立遺囑者的名字和死亡日期，10天內就能獲得結果，可以下載。

這些文件可以用來追溯家族歷史，或者查看著名歷史人物留下的遺願，包括著名作家AA·米爾恩和比阿特麗克斯·波特。

現在可以公開查詢下載的是英格蘭和威爾士地區的存檔遺囑，查詢和下載蘇格蘭和北愛爾蘭地區的存檔遺囑，必須通過不同的申請程序。

現在公開的存檔遺囑中包括在1850到1986年期間在作戰中死亡的英軍士兵。

這些可以查詢和下載的政府存檔遺囑目前都存放在伯明翰數據庫中，那裏的工作人員正在從事這項新的數據庫工程。

由於伯明翰數據庫的文件數量極大，所以許多遺囑都需要工作人員動手去翻找，當有人要查詢這些遺囑時，首先要找到它們，然後才能複印和寄出。

英國司法部一名高官說，這個極其有意思的項目幫助今天的人們了解歷史名人和昔日普通英國人內心的願望，也讓人們對英國的歷史和社會有更深的理解。