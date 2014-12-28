到訪英國的中國遊客人數大幅增加

圖片版權 PA Image caption 倫敦是英國對旅遊者最具吸引力的城市

據英國旅遊局預測，到英國旅遊的外國遊客將會在2015年創下新的消費記錄，總消費額將首次突破220億英鎊。

外國遊客2013年在英國消費了210億英鎊，據估計今年的消費額將達到213億英鎊。

英國旅遊局特別指出，中國遊客的人數以及遊客消費金額近年來大幅增加，消費額從2010年的1.84億英鎊增加到2013年的4.92億英鎊，遊客人數則在這段時間增加了79.1%，達19.6萬人。

根據英國旅遊局提供的總體數字，2010年到英國的外國遊客為2980萬人次，消費額168億英鎊。

英國旅遊局預測，外國遊客總人數將在2015年增加到3510萬人次，比2014年增長2.5%。

最先恢復

在金融危機之後，旅遊業的發展速度超過了任何其他產業，並且成為英國最重要的出口創收產業之一。

英國旅遊局曾在6月份指出，訪問倫敦和訪問英國其他地區遊客的數量存在著巨大差異。

自2008年以來，到訪倫敦的外國遊客人數增加了14%，訪問英國其他地區的遊客人數卻下降了4%。

但是英國旅遊事務國務部長格蘭特（Helen Grant）說，除了倫敦的景點之外，旅遊者對其他地區的景點和活動也十分感興趣，例如英超足球賽、牛津附近的比斯特購物村和莎士比亞故鄉埃文河畔斯特拉特福，等等。

她還說，美國人依然是到訪英國的主要旅遊者，他們大把花錢，受到英國電視連續劇「唐頓莊園」和大偵探福爾摩斯的強烈吸引。

（編譯：躍生 責編：羅玲）