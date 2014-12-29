調查稱年輕人選票是英國大選關鍵因素

圖片版權 PA Image caption 英國下次大選將在2015年5月7日舉行

由英國智庫Demos委托進行的一項調查顯示，能否贏得年輕人的選票是決定英國各政黨能否在下一次大選中獲勝的關鍵因素。

這項調查詢問了1000多名年齡在18歲到25歲之間的年輕選民，試圖了解他們將在2015年5月7日的大選投票選擇。

調查顯示，在這個年齡段的年輕人中，大約44%的人還沒有就把選票投給誰做出決定。

這意味著，有大約300萬年輕人尚未就自己的投票選擇做出決定。

調查還顯示，各個政黨要想爭取選票，必須更有效地使用網絡社交媒體。

此外，大約77%的年輕人表示會去參加大選投票，但是只有30%女青年表示對大選感興趣，這顯然低於男青年48%的相應百分比。

生活費用

受訪年輕人還指出了他們最關切的問題，排列順序是：生活費用（69%）、住房（58%）、就業（58%）和公費醫療體系（58%）。

其他最關心的議題包括：網絡隱私（50%）、環境（45%）、移民（43%）、逃稅（37%），以及未來英國在歐盟的地位（34%）。

調查還顯示，超過一半的受訪者（56%）表示希望更多的勞動階層人士成為議會議員。

Demos政治事務負責人波德維爾（Jonathan Birdwell）說，調查結果顯示，未來成功的政治家應該具有勞動階層的背景，生長在他所代表的選區，能找得到，能在社交網絡上「接地氣」（down-to-earth）。

（編譯：躍生 責編：羅玲）