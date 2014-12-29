英國維珍客機因起落架故障緊急著陸
- 2014年 12月 29日
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一架維珍大西洋航空公司的民航班機周一（29日）下午因起落架出故障在倫敦蓋特威克機場緊急著陸。
維珍公司說，從蓋特威克機場起飛的VS43航班原本飛往美國洛杉磯，但起飛後不久發現一個起落架出故障，不得不返航。
這架波音747客機在蓋特威克機場和英格蘭南部海岸線之間的空中來回繞圈子，以便燒掉機上的燃料。最終於格林尼治標凖時間16點前安全著陸。
蓋特威克機場在跑道上開啟緊急救助系統，東埃塞克斯郡的消防隊和緊急救助部門都抵達機場。
這起緊急事件導致蓋特威克機場的唯一一條跑道關閉，引發大批航班起降延誤和改道。
原定在蓋特威克機場降落的其它班機被改到其它倫敦機場，航班起飛也被延誤。
維珍公司的一名發言人說：「維珍大西洋航空證實12月29日飛往洛杉磯的VS043航班飛機由於一個起落架發生故障已經返回蓋特威克機場。」
該航班在蓋特威克機場實施了「非正常降落措施」。目前，飛機已安全著陸。
這架客機在周一上午大約11點45分飛離蓋特威克機場。
目擊者說，這架客機在相對低的高度飛行，駕駛員似乎在試圖努力放下起落架。
（編譯/責編：尚清）