英國選戰打響 工黨新年開炮還擊

圖片版權 AFP

定於今年五月舉行的英國大選選戰新年伊始提前開戰；繼保守黨抨擊工黨影子預算案憑空杜撰之後，工黨黨魁米利班德開炮還擊，指責執政保守黨有關207億政府新開支承諾是「完全虛偽」。

此前，財相奧斯本和其他一些保守黨閣僚均曾紛紛高調指責工黨的影子財政預算案憑空杜撰。

米利班德在新年首度大型工黨骨幹集會上表示，工黨預算案實際上是所有政黨預算案之間「最小心謹慎的」一宗。

他還呼籲工黨骨幹支持者要在選前這幾個月努力走向民間與英國選民至少展開「400萬次對話」。

BBC政治事務分析員羅賓遜指出， 此次選戰工黨會繼續主攻國民醫療服務和教育等被視為保守黨軟肋的領域，而保守黨則將突出宣傳工黨經濟和財政方面的無能與誤國。

「積極選戰」

此前，工黨黨魁米利班德還在接受BBC訪談時承諾，將抵制各黨派相互漫罵的所謂「污泥戰術」，而以積極正面姿態迎接選戰。

他同時指責保守黨已經開始消極負面的口水戰。

近來，保守黨大員紛紛出面警告公眾，一旦工黨當選將繼續「一貫高稅收、高政府支出」的政策，導致英國財政狀況進一步惡化。

工黨則指責不斷削減公共開支的保守黨將「毀掉」英國的全民公費醫療系統。

執政聯盟中的小黨自民黨則對工黨和保守黨左右開弓，力圖重新豎立自身制衡黨的形像。

（編譯：晧宇 責編：尚清）