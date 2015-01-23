英國大選電視辯論多黨參加層面更廣

圖片版權 BBC World Service Image caption 數以百萬計的觀眾收看了2010年的電視大選辯論。

英國電視機構剛剛公布了新的電視辯論安排，邀請綠黨等共七黨領導人參加。

此前，首相卡梅倫一直拒絕參加大選電視辯論，理由是綠黨也應該包括進去。

原定的電視辯論安排是英國三大政黨，保守黨、工黨、自民黨，外加新獲得兩個議會議席的英國獨立黨。

BBC 英國廣播公司和獨立電視台ITV現在提議將參加辯論的政黨擴大到七個，包括保守黨、工黨、自民黨，獨立黨、綠黨、蘇格蘭國家黨、和威爾士黨。

「有利民主」

英國衛視和第四頻道電視台則計劃舉行只有卡梅倫和工黨領袖米利班德兩人之間的電視辯論。

英國電視機構在一份聯合聲明中表示「致力於提供」大選電視辯論。

聲明說，數以百萬計的觀眾收看了2010年的電視大選辯論，辯論為觀眾提供了重要信息。「我們會繼續與各政黨一起努力，確保2015年的大選仍有電視辯論」。

綠黨、蘇格蘭國家黨和威爾士黨都對提議表示歡迎，認為它有利於「有利於民主」。

但自民黨對新的提議表示反對。自民黨的一位發言人說，作為聯合政府的一部分，自民黨領導人理應參加所有辯論。

（編寫：騰龍 責編：顧垠）

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