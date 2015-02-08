查爾斯王子稱年輕人激進程度「令人警惕」

圖片版權 PA Image caption 查爾斯王子抵達約旦，將與約旦國王進行會談。

英國王儲查爾斯表示，很多年輕人越來越激進，這「令人警惕」，也是社會「最大的擔憂」之一。

在與BBC第二電台的採訪中，查爾斯王子表示自己希望能夠在不同宗教信仰的人群之間建立溝通的橋樑。

查爾斯王儲在談及年輕人激進化的時候表示，「當然，這是最大的擔憂之一。嚴重的程度讓人警惕。」

他還指出，「特別是在我們這樣的國家裏，你知道我們最重視的價值觀是什麼。」

查爾斯王子還說，「你會覺得，很多人到了這裏，在這裏出生，在這裏上學，將會接受這些價值觀。但是可怕的是有些人或者是通過與其他人的接觸，或者是通過網絡變得非常激進化，。而互聯網上有那麼多瘋狂的東西。」

查爾斯王子對BBC 節目表示，他認為一些年輕人激進化的部分原因是在「某個年齡階段希望想要冒險，想要刺激。」

查爾斯王子在採訪中還提到了不同的社區可以如何在一起和平相處。

他說，「秘訣就是，我們需要為建立溝通的橋樑更加努力。我們要記住我們的主教育我們要愛我們的鄰居，己所不欲，勿施於人。雖然會遇到障礙和困難，我們仍然要努力建立溝通的橋樑，顯示對他人的公正和親善。」

他另外還對基督教會在中東受經歷的磨難表達了自己的「深切擔憂」。

查爾斯王子目前在中東進行為期六天的訪問。他周六晚抵達約旦，將與約旦國王進行會談。

(編譯：林杉 / 責編：蘇平）