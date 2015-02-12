尋找愛情嗎？試試愛情數學公式

2015年2月12日

西洋情人節將至，英國一名數學家研究出來一套「愛情數學公式」，教大家如何找到愛情。

英國倫敦大學學院（UCL）應用數學講師漢娜·弗萊（Hannah Fry）是《愛的數學》（The Mathematics of Love）的作者。

她提出的愛情數學公式是：love = pride + proactive + provokable，愛=自豪+主動積極+直言不諱。

自豪

弗萊解釋說，做自己，並為此自豪，這是得到愛情最重要的一步。

她說，按照約會網站「OKCupid」的調查，凸顯自己的特色是吸引別人的重點。

該網站的統計顯示，得到評分越高的女性不見得會收到最多的留言信息，那些獲得評分高低不等的女性收到的留言信息最多。

主動積極

想要獲得愛情就不能守株待兔，下定決心主動出擊，找到理想愛情的機率會更高。

漢娜·弗萊舉例說，在舞會或派對裏典型的「男追女」場景，如果女的拒絕男的，那個男的通常會找下一個女的聊天，一直到最後找到願意接受他的人為止。

弗萊說，這個行為可以解釋為數學上的一種演算法，也就是一般人所謂的不挑剔。

直言不諱

許多人選擇遷就對方避免衝突以維繫彼此關係，但是弗萊反對這麼做，「坦誠開放，有什麼說什麼是維持長久關係的重點。」

心理學家約翰·戈特曼（John Gottman）進行過一次實驗發現，對彼此坦誠開放的戀人較有可能維持長久關係。

了解了以上的愛情公式，祝福每位有情人終成眷屬。