倫敦市長約翰遜"「打算放棄美國國籍」
- 2015年 2月 15日
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倫敦市長約翰遜表示，他打算放棄美國國籍，表明對「英國的忠誠」。
鮑里斯·約翰遜1964年生於曼哈頓，擁有美國、英國雙重國籍。
上個星期，約翰遜剛剛在美國巡訪六天。
約翰遜告訴今天（15日）出版的《星期日泰晤士報》，他將接觸美國駐英國大使，詢問放棄美國國籍的步驟。
約翰遜表示，考慮放棄國籍的原因是，自己一向「忠誠英國」。
過去，約翰遜曾和美國有過稅款方面的糾結。
美國法律規定所有公民、即便是住在國外也要繳納美國稅。
英國下屆大選將於5月舉行，約翰遜將競選議員。
2012年約翰遜在美國脫口秀節目中曾經說，「技術上講」，他可以當美國總統，因為美國總統候選人「必須生在美國」。
（編譯/責編：蘇平）