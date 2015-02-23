英國大選：保守黨確定第五名華裔候選人

圖片版權 other Image caption 迄今為止，華裔保守黨候選人人數最多。

英國保守黨又產生一名華裔候選人角逐國會議席。將代表倫敦南伊斯林頓和芬斯布利選區參選的林程遠（Dr. Mark Lim）醫生是迄今為止第五名保守黨華裔候選人。

林程遠就職於國民醫療服務（NHS）系統，在伊斯林頓出生、長大，在劍橋大學獲得醫科學位後回到倫敦，先後在Lewisham、聖托馬斯和皇家倫敦醫院當兒科醫生。

他對教育感興趣，曾就如何通過地區性的行動計劃來改善醫療保健服務等議題撰文、講演。

從2013年12月開始到現在，林程遠領導一個項目組對重症、急症治療系統進行戰略調整。

他所在的南伊斯林頓和芬斯布利選區工黨根基深厚，傳統上工黨佔上風。

保守黨

迄今為止，已經確定參加國會選舉候選人中華裔人數最多的是保守黨。

保守黨此前確定的4名華裔候選人分別是黃精明、何易、王鑫剛和Alan Mak。

黃精明本身是一名律師，目前擔任保守黨華人之友負責人，也是保守黨上議院勛爵韋鳴恩的助理。

何易今年30歲，是一位出生於中國重慶的八零後，18歲到英國留學後就在英國學習、生活和工作，目前是一名工程師。

王鑫剛也是一名新移民，來自中國東北，擁有英國帝國理工學院和牛津大學雙碩士學位。去年5月，王鑫剛曾代表保守黨參加地方議會議員選舉。

Alan Mak是香港移民的後代，畢業於劍橋大學，是一名律師和企業家。

少數族裔選票

英國《泰晤士報》近日報道稱，保守黨在英格蘭和威爾士華人選民中支持率領先22點。

此前，有評論指保守黨對少數族裔重視和「耕耘」不夠。

英國其他幾個主要政黨也有華裔候選人，3名來自自民黨，2人來自工黨，

保守黨在英國華裔選民中領先22個百分點。在英格蘭和威爾士地區，大約有40萬華裔選民。

華裔選民是英國主要少數族裔選民中唯一的支持保守黨人數多於工黨的族群。

英國智庫Britain Future的調查得出結論說，如果不是因為保守黨在少數族裔選民上的差距，本可以贏得2010大選的絕對多數。

自民黨

英國執政聯盟中的另一個政黨自民黨已經確定至少將有3名華裔候選人，其中包括凌家輝、張敬龍以及李沛騰（Alex Payton）。

凌家輝本身是一名職業會計師，也是華人自民黨副主席。這次也是他繼2010年之後第二次參選國會議員。

張敬龍是華人自民黨的另一位副主席。他出生於香港，11隨父母移居英國。在2009年，只有20歲的張敬龍參選歐洲議會選舉，是當時最年輕的一位候選人，但後來未能成功當選。

李沛騰在倫敦格林尼治（Greenwich）出生長大，母親是新加坡華人，父親是英國人。他在牛津大學攻讀古典學，然後再進修法律，在1998成為大律師。

李沛騰也是繼2010年後第二次參選英國議會選舉。他在2003年地方議會選舉贏得英格蘭西伯克郡（West Berkshire）鎮市合一管理區的區議員，後來更當選為西伯克郡的薩切姆（Thatcham）市市長。

工黨和綠黨

至於來自工黨的二位華裔候選人有莎拉·歐文（Sarah Owen）和麗貝卡·布萊克 (Rebecca Blake)。

莎拉·歐文有一半中國血統，她的母親是馬來西亞華人，父親是英國人。

莎拉在從政前曾在英國國民保健系統（NHS）任職，目前擔任英國上議院議員阿倫·舒格（ Alan Sugar）的政治顧問， 並參與制定工黨的全國小企業政策。

布萊克也是一名有華人血統的混血兒，曾經在伍斯特郡雷迪奇市擔任地方議員多年。

至於綠黨候選人陳儉明（James Chan）則來自利物浦，本身職業是一名醫生。

（編寫：李文/郱書 責編：郱書）