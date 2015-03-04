英政府以7.57億英鎊出售歐洲之星股份

圖片版權 Reuters Image caption 歐洲之星在1994年正式投入服務。

英國政府宣佈，把橫跨英吉利海峽的跨隧道鐵路服務「歐洲之星」40%的股權以7.57億英鎊的價格，出售給一個英加財團「帕蒂娜鐵路公司」（Patina Rail LLP）。

根據此次交易，帕蒂娜鐵路公司將獲得英國財政部所有特快列車服務的股份。法國和比利時的國營鐵路公司將繼續持有剩餘的其它股份。

此次交易早在2013年的政府秋季報告與國家公共設施計劃中就已經敲定。

英國財政大臣喬治·奧斯本表示，此次股權的出售「遠遠超出了人們期望我們能出售的價格」。

同時他還認為，「這是一次非常好的交易——這意味著我們可以減輕國債壓力，並對國家公共設施進行投資，這對英國納稅人來說也非常的物有所值。這是我們確保英國未來發展長遠計劃的一部分。」

這個英加財團是由兩家公司組成：加拿大魁北克儲蓄投資集團和英國愛馬仕基礎設施公司。一旦交易生效，他們將獲得英國財政部在歐洲之星的全部股權份額，分別持有歐洲之星30%和10%的股份。

歐洲之星在1994年正式投入服務，有三個合作伙伴公司：法國國家鐵路公司（SNCF） ，比利時國家鐵路公司（SNCB）和英國鐵路公司（後來簡稱為LCR）。

運營之後，歐洲之星載客超過1.45億人次，僅2013年就載客超過1000萬人次。在過去十年中，乘客人數逐年遞增。

2010年9月，歐洲之星成為了獨立統一的企業實體，由三個股份持有者共同經營，分別是法國國家鐵路公司 、比利時國家鐵路公司和英國鐵路公司。

2014年6月，英國政府將股份持有權從鐵路公司LCR移交給了財政部門。

（編譯：實習生王佩瑜 責編：蕭爾）