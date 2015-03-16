英國男子自殺路人起哄 警方做出譴責

Image caption 這名男子在周六下午跳樓自殺身亡

英國什羅普郡發生一起男子自殺的事件，當警方勸說他放棄輕生的念頭的時候，有人群在一旁起哄，並高喊「跳啊！」，警方對此行為做出了譴責。

這名男子周六（3月14日）跳樓自殺，當地時間下午3：40宣佈死亡。

警方表示，當時這名男子「很明顯需要幫助和支持」，人群的這種做法非常糟糕。」

警察方面還指出，可能會對那些傳播自殺視頻的人採取法律行動。

警方表示，在這名男子的人身安全引起人們擔憂後，警方接到電話前往現場。

警長奧康納表示，警方事後知道有人在社交媒體上發佈了一些消極的評論。

他說，「針對社交網站中的一些做法，警方會對那些屬於非法的言論或者材料進行調查，並會對任何查出身份的個人採取措施。」

「令人作嘔」

奧康納指出，「我敦促任何有相關視頻的人不要在網上發佈，並確保將其銷毀。」

有一名目擊者表示，自殺現場一些人的做法「令人作嘔」。

當時在現場的瓊斯女士說，有大約20多人，其中大多數是青少年，也有成年人在拍攝這起事件。她說，「在我們路過的時候，有些年輕人在喊，『快點，跳啊」。

她說，「這令人作嘔。很多人在拍視頻，但是看到成年人在拍攝，實在是…」

警方表示，目前這名男子的身份還沒有得到正式確定。

（編譯：林杉 / 責編：躍生）