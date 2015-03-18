英國失業人數降至186萬人

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英國官方數據顯示，去年第四季度英國失業人數減少10.2萬人，總數為186萬人。

英國國家統計局（ONS） 表示，失業率繼續維持在5.7%，但是就業人數達到歷史最高點。

申請求職津貼補助的人數下降至79.1萬人，是1975年以來的最低點。

同一期間，包括獎金在內的平均收入與前一年同比增加了1.8%。

不包括獎金的一般工資與前一年同比增加了1.6%。

也就是說，平均收入繼續超過消費者物價指數（CPI），今年1月通貨膨脹率下跌至0.3%。

就業率

英國就業率達73.3%，是國家統計局1971年開始記錄以來的就業人數最高的。

但是年輕人失業人數仍然高漲，16至24歲的失業人數只減少了1.2萬，總人數達74.3萬。

英國財相奧斯本周三（3月18日）推出大選前最後一次的政府年度預算。

奧斯本大力宣揚了英國就業人數，宣稱這是聯合政府的另一個「經濟里程碑」，「確認了就業率新高峰」。

他說，「這是個好消息，這證明了政府的長期經濟計劃奏效，英國家庭受到實惠。」

（編譯：友義 責編：董樂）