英國失業人數降至186萬人
- 2015年 3月 18日
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英國官方數據顯示，去年第四季度英國失業人數減少10.2萬人，總數為186萬人。
英國國家統計局（ONS） 表示，失業率繼續維持在5.7%，但是就業人數達到歷史最高點。
申請求職津貼補助的人數下降至79.1萬人，是1975年以來的最低點。
同一期間，包括獎金在內的平均收入與前一年同比增加了1.8%。
不包括獎金的一般工資與前一年同比增加了1.6%。
也就是說，平均收入繼續超過消費者物價指數（CPI），今年1月通貨膨脹率下跌至0.3%。
就業率
英國就業率達73.3%，是國家統計局1971年開始記錄以來的就業人數最高的。
但是年輕人失業人數仍然高漲，16至24歲的失業人數只減少了1.2萬，總人數達74.3萬。
英國財相奧斯本周三（3月18日）推出大選前最後一次的政府年度預算。
奧斯本大力宣揚了英國就業人數，宣稱這是聯合政府的另一個「經濟里程碑」，「確認了就業率新高峰」。
他說，「這是個好消息，這證明了政府的長期經濟計劃奏效，英國家庭受到實惠。」
（編譯：友義 責編：董樂）