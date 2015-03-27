中國抗埃博拉藥物見效 英軍女兵康復出院

Image caption 克羅斯自己表示，她非常期待正常生活，「像一般人一樣吃東西、看電視」。

被檢驗感染埃博拉的一名英軍女性醫務人員，經過一段時間治療後，在被確認已經沒有病毒之後出院。

安娜·克羅斯（Anna Cross）此前在倫敦皇家自由醫院接受治療，她是世界上第一名接受中國製造的實驗性藥物MIL 77治療的患者。

院方表示，他們是在非常謹慎的考慮下，選擇使用這個實驗性的藥物。

25歲的克羅斯是在塞拉利昂執行醫務工作的時候感染埃博拉病毒的。

她表示自己並不了解感染病毒的原因，英國衛生當局宣佈將檢討協助對抗埃博拉的英軍醫務人員的標凖操作程序。

她是第三個對抗埃博拉疫情而感染病毒的英國醫務人員，之前的兩人在返回英國接受隔離治療之後也都復原出院。

倫敦皇家自由醫院的醫生表示，對她最終完全康復出院感到高興。

克羅斯自己表示，她非常期待正常生活，「像一般人一樣吃東西、看電視」。

（編譯/責編：友義）