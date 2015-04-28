調查：英國近一半成人想學烹飪和音樂

2015年4月28日

圖像來源， 圖像加註文字， 很多英國人都希望成為廚師，麵點師

最新調查顯示，約4成英國成人表示，希望能學會烹調美味佳餚，烤出香噴噴的麵包。

另外，還有大約四分之一的人表示，想學會一種樂器。還有近一半的受訪者表示，會進修新課程來掌握新技能。而其他受訪者最想學的技能還包括外語，聲樂和攝影。

該調查是由英國國家成人繼續教育學院（NIACE）在英國成人教育節前夕進行的，共有一千多名受訪者接受了調查。

成人教育節將於5月1日開幕，直到一年一度的成人學習周（6月13日至19日）結束。

繼續教育學院首席負責人休斯認為，調查顯示人們都希望不斷學習新知識，同時還表明有必要幫助這些人了解去哪兒學以及怎麼學。

休斯表示，那些想要提高自己的人都值得鼓勵，不論他們受教育水平如何。學習新技巧所帶來的自信，在人們的工作生活中具有重要意義。

努力嘗試

休斯表示教育周在英國的很多城市都開展了「試一試」活動，其目的就在於促進終身學習。

目前在英國公開大學修讀自然科學學位課程的喜劇演員帕斯誇裏說，他非常支持成人教育節活動。他還表示，很後悔沒有早點讀有關的學位。

而華裔英國電視名廚邱瑞秋（Rachel Khoo）則認為，烹飪的最美妙之處就在於人人皆可嘗試，既不佔太多地方也不需要特別的工具，而且一旦掌握了基本要領就會一直做下去，因此什麼時候學烹飪都不會晚。