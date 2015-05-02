英國凱特王妃已經入院待產第二胎

圖片版權 EPA Image caption 國王室官員說，威廉王子和凱特王妃尚不知道第二胎嬰兒的性別。

英國劍橋公爵夫人凱特王妃已進入入住倫敦西部一家醫院待產。

英國凱特王妃已經住進了位於倫敦西部的聖瑪麗醫院待產第二胎。她本來的預產期是4月25日。

英國威廉王子夫婦的官邸肯辛頓宮表示，凱特王妃目前的情況正常，而且她是與威廉王子一同乘車前往醫院，並在英國夏令時間周六早上6點入院待產，並被安排在聖瑪麗醫院的私人病房——麗都翼。

而威廉王子、弟弟哈里王子以及威廉王子的長子喬治王子均是在這裏出生的。

英國王室官員說，威廉王子和凱特王妃尚不知道第二胎嬰兒的性別。

不過，這名新生嬰兒將成為英國王位排名第四的繼承人，僅次於其爺爺查爾斯王儲、父親威廉王子和哥哥喬治王子，

而過去幾天來，不少英國王室的粉絲已經手持旗幟和標語聚集在聖瑪麗醫院門外等候消息。

圖片版權 Reuters Image caption 英國威廉·凱特王妃已進入入住倫敦西部一家醫院待產。

圖片版權 Image caption 凱特王妃兩年前生下喬治王子時也是在聖瑪麗醫院接生的。

「推特」宣佈出生消息

不過，與上次喬治王子出生時不同的是，媒體記者們這次不再瘋狂地在醫院門外扎營，希望第一時間搶發消息。

與此同時，聖瑪麗醫院也特別為記者、攝影師和攝像隊開闢了一個媒體區。

英國王室方面已經表示，一旦嬰兒出生，王室就會發郵件通知媒體。兩分鐘後，肯辛頓宮也會在官方「推特」上對公眾宣佈。

此外，按照傳統，白金漢宮屆時也會張貼一張告示，宣佈嬰兒出生的消息。

圖片版權 Image caption 威廉王子本人也是1982年6月21日在倫敦聖瑪麗醫院麗都翼出生。

圖片版權 Image caption 2013年7月23日，各路媒體瘋狂地在醫院門外扎營，希望第一時間搶發喬治王子出生的消息。

圖片版權 Image caption 王室粉絲特瑞·哈特（Terry Hutt）在聖瑪麗醫院外扎營守候（2015年4月20日資料照片）。

圖片版權 Image caption 英國劍橋公爵夫婦出席倫敦西南奧爾德肖特的聖帕特里克節活動。

圖片版權 Image caption 凱特在訪問肯特郡一家藝術博物館時與藝術家交談。

圖片版權 Image caption 身懷六甲的凱特與電視製片廠雇員交談。

圖片版權 Image caption 英國劍橋公爵夫婦在參觀倫敦南部一個慈善機構時，獲贈一套嬰兒T恤衫。

圖片版權 Image caption 凱特王妃目前被安排在聖瑪麗醫院的私人病房——麗都翼待產。

圖片版權 Image caption 喬治王子與父母在2014年訪問悉尼動物園的情景。

（撰稿：李文/責編：蕭爾）