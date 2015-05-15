弗洛伊德裸體畫拍賣創下個人最高價紀錄

圖片版權 epa

英國畫家盧西安·弗洛伊德（Lucian Freud）一幅真人大小的裸體畫在紐約拍賣會賣出5,620萬美元（3,560萬英鎊）的價格，創下這位已故畫家作品價格新紀錄。

這幅《休息中的救濟金管理員》（Benefits Supervisor Resting）圖中的裸體女性是身材圓潤的蘇·蒂利（Sue Tilley）。

弗洛伊德1990年代以蘇·蒂利為模特，一共畫了四幅肖像畫。

因為體形龐大而被人稱作「大蘇」（Big Sue）的蘇·蒂利當時以一天20英鎊的酬勞擔任弗洛伊德的模特。

最高紀錄

2008年，另外一幅《沉睡中的救濟金管理員》（Benefits Supervisor Sleeping）拍賣時賣出了3,360萬美元（2,120萬英鎊）的價格。

當時弗洛伊德仍然在世，而這幅畫也創下當時在世藝術家作品最高價格的紀錄。

弗洛伊德以畫肖像和裸體而出名，他的作品經常被形容為近乎醜化，甚至讓人感覺不舒服。

他是著名心理分析家西格蒙德·弗洛伊德（Sigmund Freud）的孫子，10歲時隨家人移居倫敦，是英國最受尊重的藝術家之一，2011年去世，享年88歲。

（編譯：友義 責編：顧垠）