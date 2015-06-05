英國港口貨車內發現22名中國偷渡客

圖片版權 Harwich port Image caption 哈里奇國際港

周四(6月4日)，英國邊境署人員在埃塞克斯郡的哈里奇國際港口，發現有68名涉嫌非法入境者，其中22人來自中國。

據透露，除了22名中國人之外，還有35名阿富汗人、10名越南人和一名俄羅斯人，其中包括名孕婦和十五名小孩。

而四名波蘭籍貨車司機因接載涉嫌非法入境者也被逮捕。英國內政部證實，目前正在就這些偷渡客進行調查。

由於有偷渡客報稱腹部和胸部疼痛，有7人被送往科爾切斯醫院(Colchester Hospital)，包括一名孕婦，但他們並無生命危險。

這些貨車搭乘渡輪在周四（4日）晚上7點45分抵達英國的哈里奇港。據渡輪公司一名發言人表示，有關渡輪在周四從荷蘭角港(Hook of Holland)出發，目前尚不清楚這四輛貨車在登上渡輪前曾到過那些地方。

去年八月，一名三十五歲錫克教的阿富汗移民被發現倒斃在英國蒂爾伯裏碼頭(Tilbury Docks)的一個集裝箱內。涉嫌非法入境者是在碼頭工人聽到敲打聲和尖叫聲後被發現的。

東英格蘭急救服務的布羅德表示，這似乎和周四發生的偷渡事件相似。

他說，埃塞克斯郡已有處理類似事件的經驗，但大家最關心的是這些偷渡客在貨車內已經逗留了多久時間。

（編譯：錢凱彤/責編：李文）