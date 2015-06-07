威金斯爵士創下場地自行車小時世界紀錄

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英國著名自行車運動員布萊德利·威金斯周日（6月7日）創下場地自行車小時新世界紀錄，在一小時時間騎行54.526公里。

此前的世界紀錄是一小時52.937公里。

威金斯在創下新的世界紀錄後開玩笑說：真是太折磨人了，跟生孩子的痛苦差不多。

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威金斯本是自行車場地賽的高手，在2004年雅典和2008年北京奧運會上， 他兩度摘得場地自行車個人追逐賽金牌。

此外，他還分別奪得2003年、2007年和2008年場地自行車世界錦標賽個人追逐賽的冠軍。

圖片版權 Getty Image caption 維金斯創下新紀錄，太太和孩子表示祝賀

2012年，他還成為環法自行車賽百多年歷史上第一位奪得個人冠軍的英國運動員。

在2012年倫敦奧運會上，威金斯在公路自行車男子計時賽中奪冠，為英國贏得了奧運會的首枚金牌。

由於威金斯在自行車運動項目的傑出成績，他在2013年新年被封為爵士。

（編譯/責編：羅玲）