英國兩歲女童腳陷迷你兵玩具

圖片版權 BBC World Service

英國奧爾德伯裏發生罕見意外，一名兩歲女童的右腳被卡在迷你兵玩具中，迫使消防員把玩具鋸成兩半，方能把她救出。

事發於當地時間早上六點半左右，當時兩歲的達爾斯·巴特勒正在其位於奧爾德伯裏馬爾文路的家中玩耍，期間右腳意外卡在迷你兵玩具中。

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女童的父親指，事發時他正在睡覺，卻突然聽到其伴侶在大聲呼喚他說：「達爾斯的腳被卡住了，快到樓下來！」

他更形容意外「簡直是一場噩夢」，他曾多次嘗試把玩具從達爾斯腳上取出來，可是最後還是不得不向消防局請求協助。

消防員最後把玩具鋸開兩半，方能救出達爾斯。

達爾斯父親表示，女兒真的很喜歡那個迷你兵玩具，但消防員鋸爛玩具並沒有為達爾斯造成困擾。「她還是繼續把玩著已經分成兩半的迷你兵玩具，還會一直說玩具爛掉了。」

（翻譯：陳筠婷/責編：董樂）