謝淑薇：隨性、不設目標、盡力而為

圖片版權 AP Image caption 謝淑薇表示，自己現在最希望的就是享受比賽，不設什麼目標，盡力而為

在溫網首日，台灣選手謝淑薇以6：1，6：4 直落兩盤的成績擊敗了愛沙尼亞選手卡妮皮，晉級第二輪。

賽後，謝淑薇在接受採訪的時候表示，由於最近一段時間大滿貫都止步首輪，因此自己對於這個成績感到高興。

對於本次溫網的單打和雙打成績設定了什麼目標的問題，謝淑薇表示，自己是個比較隨性的人，不願設什麼目標，只要盡上努力就好。

謝淑薇表示，在過去兩年自己並不是很開心，在與彭帥獲得了溫網雙打冠軍之後，自己變成了人們關注的焦點。這並不是自己想要的，自己希望人們能夠把焦點放在場上而不是場下。

另外謝淑薇表示，自己最近更換了教練，在與前教練保羅的四年合作當中，保羅對她呵護有加，從心理到身體，讓她感覺像個孩子，但是外面的比賽其實是殘忍的，所以有時在比賽時有些不適應。

現在謝淑薇的教練是自己的哥哥。她直言不諱的說，在單打方面有哥哥幫忙，自己比較放鬆，而且費用也比較低。

謝淑薇2013年與彭帥的海峽組合獲得了雙打的桂冠，如今兩人已經不再搭檔，謝淑薇講到與新搭檔的磨合的時候，她說還不錯。而對於目前側重雙打還是單打的問題的時候，她的回答則是希望兩個都兼顧。

對於溫網接下來的比賽，謝淑薇表示，自己現在最希望的就是享受比賽，不設什麼目標，盡力而為。

（編譯：林杉）