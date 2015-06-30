英經濟增長被調高但經常賬目赤字令人擔憂

圖片版權 PA Image caption 據悉，英國經濟增長強勁的原因是因為建築行業表現更佳。

據英國國家統計辦公室的數據，英國今年頭三個月的經濟增長要比原來估計的強勁得多。

今年第一個季度，英國經濟增長了0.4%， 好於早些時候預期的0.3%。

據悉，英國經濟增長強勁的原因是因為建築行業表現更佳。

由此推斷，英國經濟的年增長率將為2.9%，好於原來的預估2.4%。

2014年，英國的經濟增長被從原來的2.8%調高到3%， 那是自2006年以來經濟增長速度最快的。

同時，英國國家統計辦公室的數據還顯示，英國家庭的可支配收入以4.5%的速度逐年增長，也是自2001年以來增長最快的步伐。

IHS國際投資分析公司（IHS Global Insight）英國和歐洲的首席經濟學家霍華德·阿徹說，今年第二個季度英國經濟上漲的速度還會加快。

他說，英國第二季度的經濟增長將達到0.7%。

但是英國國家統計辦公室的另一套數據還顯示，英國政府的經常項目賬的赤字在今年頭三個月高達265億英鎊之多，相當於國內生產總值即GDP的5.8%。

雖然這一數字低於2014年的第四個季度，但阿徹說，這一赤字數目還是「高到令人擔憂」。

英國商會的總會長約翰•朗沃斯警告說，英國政府的經常項目赤字對英國未來繁榮的危險就像歐元區危機風險一樣大。

他還說，現在是該承認這個可怕事實的時候了。

朗沃斯表示，英國經常項目赤字的規模和經常性使得英國在面對外來的震蕩、市場的不預期性以及信用評級等都將非常脆弱。

編譯：凱露/責編：董樂