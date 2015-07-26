蘇格蘭首席部長訪華推廣特產威士忌

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蘇格蘭首席部長尼古拉·斯特金訪問中國，宣佈一項價值300萬英鎊基金，在中國市場推廣蘇格蘭威士忌。

這一基金由單一麥芽蘇格蘭威士忌中國俱樂部（SMCC）籌集，將被用來為中國市場購進珍稀威士忌。

斯特金在宣佈這一基金時還透露，蘇格蘭去年出口到中國的食品和飲料的總值達8500萬英鎊。

本次斯特金訪華還將為單一麥芽蘇格蘭威士忌中國俱樂部在北京的威士忌全體驗中心揭幕，該中心將是一個了解麥芽威士忌生產過程的窗口。

單一麥芽蘇格蘭威士忌中國俱樂部成立於2005年，去年從蘇格蘭共進口了6萬瓶蘇格蘭威士忌。

預計該基金將在未來一年把蘇格蘭威士忌在中國的銷量提升兩成。

斯特金說，單一麥芽蘇格蘭威士忌中國俱樂部過去十年一直致力於推廣蘇格蘭威士忌，現在在全中國有成員將近5000人。

這一基金的成立將有助於蘇格蘭威士忌在中國的銷量，特別是在中國當局的反腐行動導致酒銷量下跌之際。

根據蘇格蘭威士忌協會最近公布的數字，向中國的直接出口量去年減少了23%，為3900萬英鎊。中國市場在蘇格蘭威士忌各國銷量中排名第26。

不過，根據斯特金宣佈的新數據，蘇格蘭對中國的食品和飲料出口總量去年仍然增加了12%，達8500萬英鎊。

其中魚類和海產類佔出口最大比例，其次為蘇格蘭威士忌，肉類和穀物。

斯特金此次訪華，希望推動雙邊商務活動，包括主持一個「創新展示會」，為蘇格蘭公司與中國投資者見面提供機會。

斯特金還將參加一系列文化和教育推廣活動。

（編譯：羅玲 責編：路西）