加萊港移民危機：一宿闖關達1700起

圖片版權 BBC World Service Image caption 滯留在加萊港的移民近期引發巨大危機。

法國警察聯合會表示，非法移民在英法隧道貨運碼頭一宿的闖關行動就多達1700起。

但該組織同時表示，目前對局面的控制早已好於前幾夜。增強的安保和防暴警察正努力試圖控制住局面。

但該組織承認，他們也不清楚是否有移民已經藏匿在前往英國的貨車裏。

此前，法國警方公布的數字顯示，70%滯留在加萊的移民都會在四個月內離開。

英國肯特郡總警長帕戈斯利在接受英國議會內政事務委員會調查質詢時說：「法國警方也正在確定，到底這些離開的移民是去了法國其它地方，還是潛入英國。」

英國首相卡梅倫的發言人強調指出，至今並「沒有證據」證明，所有離開加萊港的移民都成功抵達英國。

這名發言人說：「事實上，有坊間的一些證據顯示，這些移民可能跑到法國其它地區、或歐洲大陸的某個地方另尋出路去了。」

英國外交大臣哈蒙德將在晚些時候主持英國政府的內閣緊急會議，就移民危機的最新動態商討應對措施。

交通癱瘓

英法海底隧道的客運交通目前仍然遭受干擾：旅客列車發車晚點、部分客運擺渡也受到影響。

圖片版權 BBC World Service Image caption 有評論說，英國政府新出台的新法案不能立竿見影解決現在的加萊移民危機。

據估計有3000名移民滯留在加萊地區，他們其中的很多人都在不停地試圖穿越英法隧道，以達到去英國的目的。

在過去的幾周內，英法隧道遭遇了數千起闖關事件。自六月份以來，已經有九人由於非法衝擊隧道而喪生。

他們中的有些人企圖藏匿在前往英法隧道的貨車裏，有些攀爬毀壞安全護網，並企圖藏身於開往隧道的貨運列車中。

這家法國警察聯合會透露，防暴警察組成的安全線在周日晚阻攔了1000名移民，另有700名移民被強行從貨運碼頭拖走或限制行動。

在此期間，一名男子被拘留，另有一名警察由於被石頭擊中，臉部受到輕傷。

BBC記者嘉文李分析，這個數字並不能說明當晚闖關的移民就有1700人，他們中的有些人在當晚實施了多次闖關行動。

不過，這個闖關人數已經是自上周一晚以來最多的一次。這組數字同時顯示：

周一晚到周二早晨的闖關事件有2000起

周二晚到周三早晨的闖關事件有1500起

周三晚到周四早晨的闖關事件有700起

周四晚到周五早晨的闖關事件有400起

周五晚上周六早晨的闖關事件有300起

目前還沒有周六晚闖關事件的數字。

目前在應對加萊港移民闖關危機上，已採取了多種措施，包括增強警力、搭建新的防護網和監控手段、為前往英國的貨車劃定安全區。

英國首相卡梅倫也發出警告說，任何抵達英國的非法移民都將被遣返。

周一英國最新出台的打擊非法移民的法案規定，英格蘭地區的房東將有權驅逐喪失合法居留英國的租戶。

負責英法隧道公共事務的吉菲表示，雖然這些新法案從長遠角度上講，可能會對打消人們來英國的想法起到作用，但並不能立竿見影地解決目前加萊港的移民危機。

他說，最大問題就在於，這些數千滯留在加萊的移民能想去哪兒、就去哪兒，不受限制。

他說：「除非從政府的層面上能把這些人弄走，不讓他們一古腦地都奔加萊，這場危機就不可能得到解決。」

（編譯：孫晨/責編：董樂）