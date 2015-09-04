雨果博斯因比斯特購物村死亡事件被罰款

圖片版權 PA Image caption 雨果博斯形容「奧斯汀的死本來是完全可以避免的」

著名時裝公司雨果博斯（Hugo Boss）在英國比斯特購物村的一家商店曾在兩年前發生一起顧客死亡事件，現在這家公司被判罰120萬英鎊。

2013年6月，4歲男孩奧斯汀·哈里森隨父親來到位於英格蘭牛津郡的比斯特購物村的雨果博斯店。

他的父親正在試衣的時候，在一旁玩耍的奧斯汀·哈里森被一面倒下的鏡子砸中頭部，於四天後不治身亡。

牛津地方法院認定，這面120公斤重的金屬框鏡子「被疏忽地立在那裏，沒有任何固定裝置」。

雨果博斯曾在事發後承認自己的商店違反了安全規定。

「震驚和悲傷」

這家公司發表聲明說，這起事故令整個公司「震驚和悲傷」，而「奧斯汀的死本來是完全可以避免的」。

「我們願意表達最為真誠的懊悔和道歉。」

英格蘭比斯特購物村深受購物者歡迎，尤其受到外國遊客的歡迎，有包括雨果博斯在內的大約130家商店。

比斯特購物村的一位發言人拒絕就這一事件發表評論。

就事件向法庭提出訴訟的當地政府官員說，這是一個「令人難以置信的悲劇」。

（編譯：躍生）