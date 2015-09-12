新聞人物：花甲反體制鬥士科爾賓

圖片版權 Reuters Image caption 工黨黨內長期堅持社會主義理念的反對派科爾賓成功當選黨魁

英國工黨黨內「長期反對派」，40餘年如一日「反戰，反對君主立憲制，主張國有化，主張社會主義」的傑雷米·科爾賓9月12日以近60%得票的壓倒優勢當選黨魁，使他一躍成為英國選舉歷史上最大的「黑馬」。

對於工黨內外批評他的人來說，這個蓄須、不修邊幅的66歲「老左派」當選黨魁，必然會把中間左翼的工黨拉回到1980年代的純左翼意識形態時期，也因而將長期失去贏得大選的能力。

可是對於那些以空前熱情支持科爾賓當選的近50萬工黨支持者來說，這個表裏如一的「老實人」將激發更多人對改變國家走向和改變未來的熱情，將為英國人指引一條與主張自由市場經濟的撒切爾主義截然不同的，主張社會主義的新道路。

BBC中文網藉此機會，為您介紹傑雷米·科爾賓這位在英國政壇上吶喊四十餘載的左派老將。

左派老將

在此次黨魁大選前，工黨議會議員中政策立場與科爾賓一致的左派代表人物已經所剩無幾，只剩下戴安娜·阿博特和約翰·麥克唐納。

科爾賓和兩三個「堅定的社會主義者」多年來一直在工黨黨內反對前首相布萊爾和布朗推行的更加貼近中間路線的「新工黨」政策。

圖片版權 Reuters Image caption 年過花甲的科爾賓在黨魁選舉中出人意料地激發了大量左翼選民的熱情

在參選初始，幾乎沒有人相信科爾賓可能當選。即使是科爾賓本人也在接受左翼報紙《衛報》採訪時表示，他參選的目的是幫助「拓寬工黨黨內的政策辯論領域」。

他當時還幽默地說：「阿博特和麥克唐納都已經競選過了，這次該輪到我了。」

他還說：「都我這把年紀了，不大可能長期競選吧？」

瘋狂科粉

然而，誰也沒有想到，這位最初被多數人視為「陪練」的左派老將，在競選途中竟出人預料地激發了工黨支持者的熱情。

他充滿激情的講演吸引了數以千計的聽眾；他反緊縮、反資本主義、反戰的演說，竟然使他成為民調領先者。

很多評論人比喻他這位年過花甲的政壇元老一夜間成為英國左翼政壇的「搖滾新星」。

勤儉出名

熟悉科爾賓的工黨人士介紹說，儘管他出身富庶，卻因為秉信社會主義而成為英國政壇出了名的勤儉人物。

他在所有議員中，公費報銷的賬單數目通常是最低的。

圖片版權 Reuters Image caption 以勤儉出名的科爾賓議員，不但素食不飲酒，還常年堅持騎車上班

他曾在接受《衛報》採訪時解釋說：「我不愛花錢。我生活很簡單。我沒汽車。我騎腳踏車上班。」

特別是對於那些戰後左翼「嬉皮士」一代來說，科爾賓是少數幾個發誓從沒有吸過大麻的人。

反體制鬥士

科爾賓從1966年起，一直是反核組織CND成員。

1983年他首度代表工黨當選為議會下院議員，但是從那時起就幾乎很少在政策問題上與工黨中央保持過一致。

同年，他邀請曾被看作「恐怖主義者」的北愛新芬黨領導人亞當斯到倫敦訪問英國議會。

圖片版權 Reuters Image caption 科爾賓1983年與愛爾蘭共和軍領導人合影

1985年在煤礦工人大罷工高峰時期，邀請罷工工人進入議會大廈。

1984年因領導在南非大使館前的反種族隔離示威遊行而一度被捕。

他還長期高調反對伊拉克戰爭，支持包括哈馬斯在內的巴勒斯坦人組織。

他也長期高調參與同性戀、雙性戀、變性者，以及幾乎一切邊緣社團權益的鬥爭。

科爾賓語錄

科爾賓的多數政治立場即使在工黨內部都是充滿爭議的。

他多次公開批評工黨前黨魁布萊爾的伊拉克政策，指責布萊爾幫助布什發動了「非法戰爭」。

他還說：「他（布萊爾）是不是應該受審？很可能。」

圖片版權 Reuters Image caption 科爾賓長期反核、反戰，並呼籲英國退出北約

在對四頻道電視新聞談到貧富差距時，他說：「富豪們真的為自己富有而感到高興嗎？我要讓他們考慮到社會其他人的需要，讓社會分享他們應該支付的那份財富。」

當被BBC記者問到對卡爾·馬克思的看法時，他說：「他（馬克思）是個很有意思的人物；他博覽廣讀，有很多值得我們學習的東西。」

在國有化問題上，他在接受共產黨報紙《晨星》採訪時說：「沒有例外，電力、煤氣、鐵路等英國主要的基礎設施網絡都是二戰之後依靠公共資金建立起來的，後來都在撒切爾和馬卓安（保守黨政府）期間被廉價出賣給貪婪的追求利潤的私營企業。」

他還堅決反對英國繼續保留核武器，君主立憲制，並多次對愛爾蘭共和軍、哈馬斯等被多數西方政府看作恐怖主義武裝的表示同情。

個人生活

兩次離婚的科爾賓，如今與第三任妻子一起生活；他與前二任妻子生有三個兒子。

根據《衛報》記者報道稱，科爾賓是個堅定不移的素食主義者，而且從不飲酒；他最喜歡的食品是阿拉伯鷹嘴豆泥（hummus）。

業餘愛好：長跑、騎車、板球，和英超阿森納足球俱樂部。

文藝喜好：喜歡愛爾蘭詩人威廉·巴特勒·葉芝（WB Yeats），尼日利亞作家欽努阿·阿切比，經典老片《卡薩布蘭卡》。

外語：純熟西班牙語。

（編寫/責編：晧宇）