卡梅倫見劉延東稱英中關係經歷可貴一年

圖片版權 EPA Image caption 中國副總理劉延東為習近平十月訪英作凖備

英國首相卡梅倫在唐寧街十號與到訪的中國國務院副總理劉延東會晤。卡梅倫形容兩國關係經歷了「可貴的一年」。

劉延東與一批中國部級官員在9月16日抵達英國訪問，為中國國家主席習近平十月訪英做凖備。

17日下午，劉延東分別與卡梅倫首相和英國外相哈蒙德見面。

卡梅倫說過去一年是英中關係可貴的一年。英國劍橋公爵和外相哈蒙德分別訪問了中國，而財相奧斯本也在今年稍後訪華。

中國方面，習近平十月的行程是他對英國的第一次國是訪問。

英中兩國關係在2012年卡梅倫會見達賴喇嘛時陷入低潮。不過，最近一年兩國關係明顯好轉。

英國外相哈蒙德，他預期習近平下個月的訪問將會「非常成功」。

據BBC中文網獲悉，陪同劉延東訪英的中國高級官員包括國務院副秘書長江小涓、教育部部長袁貴仁、副部長郝平、外交部副部長王超、科技部副部長王志剛、文化部副部長丁偉、衛計委主任李斌、國家新聞出版廣電總局副局長童剛、體育總局副局長蔡振華、旅遊局副局長王曉峰、團中央書記處書記周長奎、對外友協副會長宋敬武等。

劉延東此行還會連同英國衛生大臣亨特主持中英高級別人文交流機制第三次會議，議題報包括幫助塞拉里昂在伊波拉疫情後回復正常、在旅遊業方面更多合作、和在中國醫護業方面加強商業往來。

（撰文：葉珊 責編：路西）