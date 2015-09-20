中國副總理劉延東：看過許多英國電影

中國副總理劉延東在倫敦出席「中國優秀影視劇英國展播季」活動開幕式透露，她的一對雙胞胎孫子非常喜愛英國製作的動畫片。

此外，她本人也看過不少英國電影，其中包括經典老電影《第十二夜》、《仲夏夜之夢》、以及近年來的賣座電影《傲慢與偏見》、《憨豆先生》及007系列電影等。

劉延東還表示，今年是中英戰略合作第二個十年的首年，中英兩國關係開創一個新的里程碑。此外，英國首相卡梅倫曾表示，要打造中英關係的黃金時代，因此中英文化合作發展有廣闊的空間。

劉延東隨後與英國文化、媒體和體育部國務部長愛德.維澤一同為「中國優秀影視劇英國展播季」活動揭幕。

中國影視作品

此次「中國優秀影視劇英國展播季」活動是由北京市新聞出版廣電局主辦，西京文化傳媒（北京）股份有限公司承辦，英國普羅派樂衛視及中國 20 餘家影視公司共同參與。

其中包括《智取威虎山》在內的20餘部中國電影及電視劇將於 2015年 9 月—12 月在英國普羅派樂衛視及網站上播放。

此外，在活動期間，中英影視界人士也將就中英影視的合作合拍、交流發展、影視新媒體發展等議題進行討論與交流。

劉延東此次率領多名政府部長及官員訪英，主要是參加中英兩國人文戰略對話，期間，她也曾與英國首相卡梅倫及多名英國政府大臣會面。

此外，中國國家主席習近平將於今年10月對英國進行國事訪問，劉延東也表示，她的訪問也是為習近平的訪英之旅打前站。

（撰文：李文/責編： 林杉）