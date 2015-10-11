調查：中國留學生難入當地「朋友圈」

Image caption 中國留英學生已經超過歐盟國家在英國的留學生人數總合

周日（10月11日）在北京發佈的一份調查報告稱，中國留學生是過日子的好手、擅長購物，但是，人際交往仍然是最大難關。

《中國留學生跨文化適應調查報告》由長期從事出國留學服務的「啟德集團」和北京師範大學教育學部合作完成。

調查顯示，絕大部分中國學生在海外都能夠很快成為過日子的一把好手，之後經過自己的努力，也能夠跨過語言關、應對學業要求。

但是報告稱，價值觀和人際交往，仍然是中國留學生跨文化適應的最大難關。

報告形容，留學生即便能聽懂課程、也聽不懂當地笑話，很難融入當地的「朋友圈」。

參與此次調查的蹤跡有來自美國、加拿大、英國、澳大利亞等六個歐洲亞洲國家和地區的1014位在讀中國留學生。

調查涵蓋四大主題：社會文化適應、一般自我效能感、社會支持和主觀幸福感。

調查發現，在社會文化適應方面，中國留學生得分最高的是日常生活，最低的是人際交往。具體來講，最擅長的是「購物」，最不擅長的是「理解當地人笑話」。

在主觀幸福感方面，調查發現中國留學生情感比較積極，但壓力也不小。

（撰稿：蘇平，責編：羅玲）

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