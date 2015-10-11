英打擊非法移民 要求房東查身份引發爭議

圖片版權 PA Image caption 有資格租房計劃將要求房東對房客進行身份檢查。

英國政府計劃要求房東對房客的移民身份進行更嚴厲的檢查，不過反對黨工黨表示，這可能會帶來「大範圍的歧視」。

根據這項移民法案，房東如果把房子租給非法移民是犯法行為，有可能被罰款或者入獄。

這項法案稱，房東需要對租客通過查看護照或者簽證等方式，查看他們的移民身份是否合法。

英國影子內政大臣安迪·伯爾南指出，這個法案會讓英國的房地產市場對那些有外國名字的租客帶有敵意。

伯爾南在《獨立報》上發表文章表示，英國已經不是1960年代房東在窗戶上展示很多歧視性言語的社會了。

伯爾南還寫道，「新的身份檢查措施可能會成為當時的『狗拒絕入內、黑人拒絕入內、愛爾蘭人拒絕入內』歧視性言論的翻版，而且採取更加隱秘的方式。這種歧視更難受到抵制。」

內政部發言人表示，政府方面非常明確指出，新舉措希望減少非法移民獲得英國社會服務的途徑 ，但絕不是針對那些已經獲得合法居留權的人。

有關身份的檢查必須以「非歧視為原則」，任何有歧視態度的人將是犯法行為。

該移民法案周二將會在英國下院進行辯論。

長期問題

移民問題長期以來一直是英國在野黨和執政黨爭執的焦點之一。另外非法移民通過享受公共服務每年消耗英國納稅人高昂的資金。

幾天前，英國內政大臣特里莎·梅警告說，大量移民使得「建立一個有凝聚力的社會不太可能」。

特里莎·梅在英國保守黨的年會發表演講指出，英國「不需要」現有水平的淨移民（net migration）。她說，移民產生的純經濟好處「接近於零」。首相卡梅倫表示贊同她的說法。

之前特里莎·梅還說，「歐盟的無國界的系統加劇了」今年夏季的移民危機。

英國國家統計局說，在截至2015年3月份的過去一年裏，英國淨移民數量達到33萬人，創歷史紀錄的新高。

（編譯：林杉 / 責編：路西）