「查爾斯不出席國宴 將與習近平單獨會晤」

圖片版權 Getty Image caption 查爾斯支持西藏流亡精神領袖達賴喇嘛，他從未到訪過中國。(資料圖片）

中國國家主席習近平將於下周對英國進行為期5天的國事訪問，白金漢宮將設國宴招待，但是根據最新消息，王儲查爾斯王子將不出席，不過他將與習近平舉行「面對面的會晤」。

根據最新披露的習近平訪英安排細節，查爾斯將不會出席國宴，外界廣泛預料，威廉王子和凱特王妃將會出席國宴。這將是他們在英國首次出席國宴，不過這個消息還需要得到官方證實。

白金漢宮披露，威廉王子在國宴之前，將會與習近平會晤。威廉王子和凱特王妃還將在周三（10月21日）在倫敦與習近平一同出席英國創新工業舉行的一項活動。

威廉王子今年早些時候曾訪問中國，他將在習近平訪英前夕錄製一篇談及非法野生動物貿易的講話。稍後，中國官方電視台將撥出播出這篇講話。

習近平將在國宴之前會晤英國最大反對黨工黨新領袖科爾賓。科爾賓有可能在會晤中提出對中國人權問題的關注。

查爾斯支持西藏流亡精神領袖達賴喇嘛，他從未到訪過中國。

查爾斯王子在香港回歸中國期間寫的日記內容被洩露，他稱中國的官員「如蠟像一般」。

兩年之後，中國前國家主席江澤民訪問倫敦，查爾斯王子迴避參加官方宴會。

另外他還在自己的克拉倫斯宮會見了達賴喇嘛，這觸及了中國的底線。

這些都顯示了查爾斯王子在很多觀點上都與中國政府相徑庭。

「面對面」對話

但是英國王室消息來源強調，查爾斯一直在積極參與安排習近平這次訪問，並將利用這次訪問機會與習近平舉行「面對面」的對話，而不希望在數千人參與的公開場合與他會面。

查爾斯王子夫婦將代表女王在倫敦海德公園的文華東方酒店（Mandarin Oriental Hotel）陪同習近平前往出席皇家騎兵衛隊閱兵場的歡迎儀式，隨後還將一起出席女王在王宮主持的午宴。

此外，查爾斯王子夫婦還將在官邸克拉倫斯宮舉行茶會招待習近平夫婦。

自從9月底習近平訪英的消息公布之後，英方對於此次訪問非常重視。BBC中文網獲悉，英國禮賓部門對所有的細節，禮儀上代表的意義，都非常的小心謹慎。

習近平這次訪問，從英國的角度而言，也被看成是引入資金的好機會，因此英國政府甚至地方政府都非常重視習近平的來訪。

習近平是第三位應邀訪問英國的中國國家主席。據稱，兩國的禮賓部門一直在密切地聯繫，敲定所有的訪問行程細節。

「黃金時代」

《金融時報》報道說，中英兩國之間近日來彼此以語言向對方示好，報道舉例說中國稱今年是兩國關係「重要的一年」，英國則回以「黃金的一年」。

但是在英國首相卡梅倫致電中國總理李克強的時候，更是將彼此的關係「提升」到了「黃金時代」。

文章說，英國似乎希望繞過會引起爭執的問題，而只是「舉起歡迎的彩球」。李克強去年訪英，因為紅地毯距離飛機還有幾公尺，英國被中國指責「有失禮儀」。

（撰稿/責編：路西）