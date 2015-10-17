撞沉泰坦尼克號冰山照片即將在英國拍賣

圖片版權 PA Image caption 泰坦尼克號的觀察員僅僅在相撞前37秒才看到冰山

一幅名為「泰坦尼克冰山」的照片即將由英國一家拍賣行拍賣，預料將會以超過一萬英鎊的價格成交。

這幅照片據稱拍攝於「泰坦尼克號」郵輪沉沒一天之後，照片上顯示的正是那座撞沉「泰坦尼克號」的冰山。

「泰坦尼克號」當年從英國南安普頓出發，進行處女首航，計劃航行一個星期跨越大西洋，最終抵達目的地美國紐約。

但是，郵輪在經過四天航行之後於1912年4月15日撞上冰山沉沒，造成船上1500多人死亡。

圖片版權 Getty Image caption 泰坦尼克號當時被認為是不可沉沒的郵輪

隨後一天，德國軍艦「阿達爾伯特王子號」上的一名船員拍攝到了這幅冰山的照片。

這位船員當時並不知道此前一天所發生的「泰坦尼克號」海難，但是聲稱自己看到了冰山側面的紅色油漆劃痕。

附件聲明

這幅即將由英國「亨利奧爾德里奇父子拍賣行」在10月24日拍賣的照片還附帶著一份過去從未發表過的照片拍攝者以及另外三名船員簽署的聲明，上面寫著：

「我們當時並不知道泰坦尼克號海難。冰山一側能看到紅漆，明顯是船隻同冰山刮蹭造成的。」

Image caption 泰坦尼克號的船體目前正在3800米深的海牀上

拍賣師安德魯·奧爾德里奇介紹說，「泰坦尼克號」沉沒之後不久，其船東「白星航線」的法律代理「柏林厄姆律師行」買下了這幅照片。

他還說，柏林厄姆海事律師的幾代人都把這幅照片稱作「泰坦尼克冰山」，從1913年起就把照片掛在公司的牆上，直到2002年公司關門。

照片的指導拍賣價格大約在10000到15000英鎊之間。

（編譯：躍生 責編：友義）