中英核電協議：中方承認關乎中國聲譽

Image caption 中國廣核集團副總經理鄭東山表示，中國不會借核電協議做任何冒險的事

在英國有史以來最大的外來投資協議簽訂的那一天，即將負責為數百萬英國用戶輸送核電的中國核能財團領導人表示，他明白各方對於安全性的關注。

他還表示，希望由英國「伙伴」來建造當天宣佈的三座新核電站——英國政府希望，這句話的意思就是指核電站將聘用英國的工人和供應商。

中國國有核能企業中國廣核集團（CGN）的副總經理（自然也是這個企業的黨組領導人）鄭東山告訴我說，中國希望保護自己的聲譽，不會做任何冒險的事。

價值數百億英鎊的協議周三（10月21）在中英政府之間簽訂，這意味著，如果計劃順利——鑒於所有核項目都會出現的經常性延期問題，這個「如果」當中充滿了變數——英國30年來的第一個新核電站將可能在2025年投入使用。

而中國將會在建造和操作過程當中擔當主要角色。

在有人聲稱中國對英國實施網絡攻擊以及商業間諜行為的背景下，我問鄭先生，英國公眾如何能信任中國的核能領導人？

中國會利用它在英國要害能源基礎設施當中的參與而施加政治影響力嗎？

「我將會100%地確定，那種事不會發生，因為其實我們必須要建立我們的聲譽和形像，而我們也有要對消費者負責的使命感，」他對我說。

「這對我們來說是至關重要的。」

「我明白你的擔心，我也明白英國公眾的擔心。」

「但我想說的是，核安全是每一個都擔心的，作為一個核能項目的運營者，我們永遠會將安全和保障放在第一位。」

「所以，特別是在英國，我們有一個最嚴格的法規體系，而我們要做的是，一方面與法規制定者緊密合作，另一方面遵守在這裏的規則制度，當然，我們還必須在任何時候向本地和全英國的公眾保持透明。」

他形容英國和中國之間的關係是「互利」的，而中國想要「在這裏做好幾十年」。

圖片版權 AFP Image caption 卡梅倫在欣克利角核電站與工人會面；中國表示新核電協議將為英國帶來大量就業機會

「黃金時代」

在之前一天晚上的《新聞之夜》（Newsnight）節目上，大衛·卡梅倫（David Cameron）的特別顧問史蒂夫·希爾頓（Steve Hilton）形容中國是一個「流氓政府」，並且說為習近平的國事訪問鋪紅地毯是英國的「國恥」。

我問鄭先生，如何看希爾頓先生的介入。

「我想英國和中國——政府都已經宣稱我們正在進入一個黃金時代，所以我想這對任何問題來說都已經是一個好的回答。」

鄭先生會認為希爾頓的看法是過時的嗎？

「我不知道，我想我們即將要做的事情肯定能夠回答這樣的問題，」他說。

到最後，很多人相信，一切都將歸結於錢。英國需要基礎設施投資，而中國願意提供這些。

對於其他的意見，這裏並沒有太多可以容納的空間。

鄭東山微笑著回答說：「我想，不管是中國的錢還是其他任何地方的錢，都是在切實為核項目服務，我們都需要錢。」

圖片版權 AP Image caption 習近平訪英期間，兩國簽署了有史以來最大的核電合作協議

法國電力公司為了找到商業伙伴合作進行欣克利角協議也歷盡了艱難。森特理克（Centrica）能源公司退出了談判，有關沙特阿拉伯有意加入的報道最終也不了了之。

一些人的論點是，中國在欣克利角的投資是其長遠計劃的一部分，未來它將要在英國建造和運營自己的核電站。

這一天所簽署的協定當中包括了以埃塞克斯郡的布拉德威爾核電站作為第三階段，這預示著他們正在取得成功。

在欣克利角以及計劃中的第二站薩福克郡塞茲威爾（Sizewell）的項目中，中國廣核集團將會是小股東。

而最重要的是，在布拉德威爾，它將會是領頭的合作方，持有66.5%的股權，而法國電力集團則有33.5%；中國的核能將會處在主導地位。

我問鄭先生，這有沒有可能意味著這些是用中國的技術和中國的企業工人建造的核電站；而當中，並沒有太多英國方面的介入。

「我們是來這裏創造就業的，」他告訴我說，「我們來這裏提供的項目將肯定能夠可靠地提供電力。」

「我們也在和本地的供電商合作，所以從中國廣核這邊來說，這樣的承諾已經在履行。」

「我們認為我們肯定不會帶很多中國工人過來，但我們需要的是將中國的技術帶過來，還有帶專家過來為項目服務，與本地的英國人和商業伙伴合作。」

（編譯：邵智傑 責編：蕭爾）