卡梅倫：振興北部經濟「有了中國支持」

圖片版權 PA Image caption 曼城球星阿奎羅與習近平和卡梅倫合影留念。

英國首相卡梅倫說，英國政府振興北方經濟的「北方動力」項目正在積蓄力量，現在「又得到了中國的支持」。

卡梅倫是在中國國家主席習近平對英國國事訪問的最後一天訪問曼徹斯特的時候做出的上述表態。

「北方動力」計劃或譯為「北方經濟引擎」計劃，它由英國現任財政大臣喬治·奧斯本在2014年首次提出。

該計劃旨在將整合英格蘭北部1500萬人口的地區以曼徹斯特、利物浦、利茲和謝菲爾德等一系列城市為核心的經濟力量，促進英格蘭北部地區經濟升級發展，包括增強交通互聯，增加科技創新投資等，使得英格蘭北部地區經濟趕超倫敦和英格蘭東南部的經濟實力。

該計劃已經得到越來越多的關注和投入。

早些時候，習近平主席訪問了曼切斯特大學，並和卡梅倫首相在曼城足球俱樂部會面。

海南航空新航線

圖片版權 AP Image caption 習近平主席夫婦圓滿結束對英國的訪問離開曼切斯特返回中國。

之後，他們一同前往曼切斯特機場，並宣佈中國海南航空將開通北京與曼徹斯特的直航航班。

曼切斯特有大批支持歡迎習近平主席的人群，但也有一些對中國人權紀錄不滿的人士組織舉行抗議，其中有一個抗議組織周五在曼城市政廳外舉行了抗議活動。

習近平先生和卡梅倫先生參觀了將開通海南航空新航線的曼徹斯特機場。英國政府說，習近平主席宣佈的這個項目將為曼切斯特的經濟帶來5千萬英鎊的經濟效益。

這將是倫敦以外英國首條直飛中國的航線，預計將於2016年6月開通。

習近平先生和卡梅倫先生還在曼城機場宣佈了一個1.3億英鎊的「中國商業集群」（China Cluster）項目。

英中兩國公司將聯合投資8億英鎊建設曼城機場。

「中國商業集群」項目將為抵達英國的中國企業提供商業基礎支持。

足球學院

據報習近平主席是曼聯的一名支持者。早些時候，英中兩國的領導人還在曼城足球學院會見了曼城隊和曼聯隊的一批新老球星，並參觀了球場。

之後，卡梅倫對BBC記者說：「我認為這對曼切斯特乃至整個英國北部都是很棒的一天。」

他說：「你可以看到現在北方動力的計劃正在積蓄更多的動力，現在也得到了中國的支持。」

早上，英國財政大臣奧斯本陪同習近平主席參觀石墨烯研究院後也表示，現在北方動力計劃將吸引大量資金，各種項目已經蓄勢待發，「勢不可擋」。

（編譯：立行/責編：威克）