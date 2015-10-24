英國商界：打擊網絡犯罪是當務之急

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英國電話公司TalkTalk系統遇襲客戶信息恐被洩露之際，商界領袖呼籲就網絡犯罪採取緊急行動應對網絡犯罪。

英國企業董事協會（IoD）表示，只有「嚴重違規」事件才會上新聞頭條，但是針對英國企業的網絡攻擊「不斷發生」。

商界領袖將網絡犯罪稱為企業面臨的最大威脅之一。

英國政府回應說，自己「致力於打擊網絡犯罪」。

英國電話和寬帶供應商TalkTalk遭遇網絡攻擊後，幕後組織要求其交付贖金。

警方正在就此事展開調查。

英國企業董事協會高級企業管理顧問奧利弗·帕裏敦促警方將網絡犯罪視為「當務之急，並像調查實物被盜犯罪那樣調查數據被盜事件」。

他還說，各大企業需要經常審視網絡犯罪的危險，「確保他們了解潛在威脅從哪裏來，並對最壞的可能性做好凖備」。

英國內政部表示，已經通過國家網絡安全計劃在這個領域投資8.6億英鎊。

TalkTalk周四（10月22日）表示，自己遭到攻擊，最多4百萬用戶的個人信息和銀行信息可能被黑客掌握。

該公司說，不清楚有多少用戶信息是被加密的。

有報道說，一些TalkTalk用戶在自身銀行賬戶發現可疑活動，但到目前為止，尚無與此攻擊相關的詐騙行為。

網絡犯罪諮詢師亞德里安·卡利對BBC早餐新聞表示，黑客獲取了「高價值」數據，「完整調查這起攻擊需要時間」。

他說，他已經在網上看到「看起來很像真的TalkTalk用戶的銀行信息」，上傳這些信息的人節錄了銀行帳號，但公布了完整的銀行代碼。

一些TalkTalk用戶聯繫BBC，對該公司就此事的反應表示不滿，稱沒有獲知發生了什麼，也不知該公司將如何處理。

（編譯：高志強/責編：晧宇）