首屆中英科技合作峰會在倫敦舉行

圖片版權 z Image caption 以「智能城市」主題舉行的圓桌對談

10月24日，幾十名名專家學者聚集在倫敦大學帝國理工學院，參加首屆中英科技合作峰會，並就中英兩國在智能城市及科技創業等領域的合作機會和挑戰進行了探討。

此次峰會正值中國國家主席習近平剛剛結束對英國的國事訪問。而在此次訪問中，習近平在英國財相奧斯本的陪同下，也曾經到訪帝國理工學院參觀了該校的大數據領域研究中心。

中國駐英使館公使銜科技參贊蔣蘇南首先在峰會上詳細介紹了中國在科研領域的投入，以及中英在科技創新領域可能的合作。

他透露說，中國在研究與發展（R&D）領域的投入持續加大，在2013年，中國科研經費支出已經佔到國民生產總值GDP的2.01%。他還表示：「英國是世界第二大科學體，總體科學水平居世界第二，具備深厚的科學基礎。中英科技交流的潛力無限。」

中英兩國政府早在1978年就簽訂了科學和技術合作協定，蔣公參在講話中也列舉了其中部分成功案例，比如中國國家超級計算廣州中心與英國哈璀（Hartree）超級計算中心的戰略合作，以及2013年12月中英雙方共同設立的中英聯合研究創新基金。

圓桌會議

本屆中英科技合作峰會以「智能城市」和「科技創業」為主題，並舉行了兩場圓桌會議。其中有關智能城市建設的討論主要是探討如何將新一代的信息技術充分運用在城市的各行各業中去，以提高城市化質量，緩解「大城市病」。來自企業家中心（Entrepreneurs Hub）、IUIA國家大學創新聯盟、Yoyo錢包等企業家、創業者代表則分享了科技創新在商業上運行的細節和經驗。

在討論中，倫敦大學學院高級空間分析中心（CASA）主席邁克爾·巴蒂（Michael Batty）教授介紹了大數據在倫敦市政方面的運用。譬如透過倫敦交通卡所記錄的數據——一個月內就有10億次使用記錄——研究者可以了解到關于城市交通的很多方面。擁有英國最前沿智能城市模擬系統的CASA運用全新的數據搜集方式、傳感系統，並用獨特的視角、全新的視覺呈現方式展現城市數字化成果。

貝蒂教授說，中國正經歷快速的城市化進程，也同時正邁入老齡化社會。英國和中國可以相互學習，借鑒經驗和教訓，充分利用科技來提升城市效率。他還說：「通過建設智能城市，我們能夠讓城市變得更有效，從而更好的管理移民、交通和經濟建設。」

倫敦大學帝國理工學院城市系統實驗室主任約翰·波拉克（John Polak）則指出了當下智能城市建設面臨的挑戰，這包括缺乏清晰的客戶群體，知識產權上的敏感性，以及缺乏現實利益的展現。因而，目前尙缺資金投入，社會和政府層面對智能城市建設的確定性也還有所欠缺。

據悉，此次峰會還將舉辦「中英科技創新大賽」，評選優質科技創新項目，提供倫敦、北京、青島等地的孵化場所入駐資格，幫助中英科技研究成果在中國市場發展。

（責編：董樂）