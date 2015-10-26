英電信運營商網站被黑 15歲少年被捕

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英國警方在北愛爾蘭拘捕一名15歲少年，他涉嫌與電訊及寬頻網路供應商TalkTalk早前被黑客入侵有關。

警方在搜查北愛爾蘭一處地址後拘捕這名男子，他現正被扣查，警方將會為他錄取口供。

警方說，他們仍然在搜查這名男子的住所，調查工作仍在進行。

TalkTalk周四（10月22日）表示，公司灣站遭到黑客攻擊，最多400萬用戶的個人信息和銀行信息可能被黑客掌握。

該公司說，不清楚有多少用戶信息是被加密的。

有報道說，一些TalkTalk用戶在自身銀行賬戶發現可疑活動，但到目前為止，尚無與此攻擊相關的詐騙行為。

商界領袖呼籲就網絡犯罪採取緊急行動應對網絡犯罪。

英國企業董事協會（IoD）表示，只有「嚴重違規」事件才會上新聞頭條，但是針對英國企業的網絡攻擊「不斷發生」。

商界領袖將網絡犯罪稱為企業面臨的最大威脅之一。

英國政府回應說，自己「致力於打擊網絡犯罪」。

英國企業董事協會高級企業管理顧問奧利弗·帕裏敦促警方將網絡犯罪視為「當務之急，並像調查實物被盜犯罪那樣調查數據被盜事件」。

他還說，各大企業需要經常審視網絡犯罪的危險，「確保他們了解潛在威脅從哪裏來，並對最壞的可能性做好凖備」。

英國內政部表示，已經通過國家網絡安全計劃在這個領域投資8.6億英鎊。

（編譯/責編：路西）