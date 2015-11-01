關塔那摩最後一名英國居民要求美國道歉

圖片版權 Reprieve UK Image caption 沙克爾·阿莫爾是持有英國永久居民權的沙特公民

律師說，曾被美軍囚禁於關塔那摩基地的最後一名英國居民獲釋後要求美國道歉。

沙克爾·阿莫爾2001年在阿富汗被美軍逮捕，之後被關押在關塔那摩長達13年，10月31日獲釋。

阿莫爾德律師斯塔夫德（Clive Stafford）告訴BBC，阿莫爾還希望提出訴訟、要求美國賠償，但是他認為沒有打贏官司的可能。

阿莫爾上周五返回英國。律師說，他目前正在接受醫護治療。據說，他患有創傷後遺症。

阿莫爾已經和家人團聚，並且第一次與幼子見面。幼子在14年前阿莫爾被送到古巴美軍基地的同一天出生。

阿莫爾2001年在阿富汗被美軍逮捕。他被指稱是塔利班一個武裝小隊的頭目，並曾得到前任基地組織頭目拉登的接見。

但是阿莫爾本人則否認參與了敵對美軍的行動；他表示自己當時和家人在阿富汗從事的是慈善公益工作。

阿莫爾在押期間從未被正式控罪。

律師斯塔夫德說，尋求美國賠償並不是阿莫爾的最終目的，他只是希望美國道歉，並且表示今後將制定規章制度、確保同樣的事不會發生在別人身上。

律師說，阿莫爾還希望英國政府「公開、透明」地調查英國曾串通參與酷刑折磨的指控。

律師還說，阿莫爾在關塔那摩期間已經和警察接觸過，他不希望把任何人投入監獄，但是，他希望人們能了解真相，今後不再發生類似的事。

根據以往先例，阿莫爾據信有望從英國政府獲得賠償。

（編譯：蘇平，責編：躍生）