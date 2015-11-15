「巴黎襲擊後英國特種部隊受派幫助警方」
- 2015年 11月 15日
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英國報紙報道說，在巴黎襲擊事件之後，英國派特種部隊幫助警方，這是英國更大範圍增強安全措施的一部分。
英國內政大臣特里莎·梅並沒有否認有關的報道，並告訴BBC稱，做出了相應的安排，在必要的時候為警方提供軍事幫助。
英國媒體的報道說，特種部隊將會身著便衣在火車站，地鐵站、購物中心以及受歡迎的娛樂場所等繁忙公共地點為警方提供幫助。
在被問及有關的報道時，特里莎·梅對BBC表示，「我們已經做出了一些實踐過的安排，以提供軍事幫助。
周六，英國全國警察總監委員會（ the National Police Chiefs』 Council） 的馬克·羅利表示，在港口的警力已經加強。
自從去年八月開始英國將恐怖襲擊危險程度定為「嚴峻」，在巴黎恐怖襲擊事件之後，這個程度並沒有改變。
不過首相卡梅倫表示，將重新評估目前的恐怖襲擊危險性。下一級別將會是「危急」。
與此同時，美國白宮顧問１５日表示，在巴黎恐襲之後，美國將會加強與法國合作對敘利亞進行軍事打擊以及進行情報共享。
美國國家安全副顧問羅德斯表示，「法國在伊拉克和敘利亞一直與我們站在同一陣線，並進行空襲，我認為我們希望繼續加強這種合作。在這種悲劇時刻，我們已經凖備好盡可能地為法國提供幫助。」
(編譯 / 責編：林杉）