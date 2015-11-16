英內政大臣：將加強城市及邊境安保措施

Image caption 巴黎連環襲擊後，英國加強了各地的安保措施。

英國內政大臣特里莎·梅稱，英國大城市的各項活動以及英國邊境都將「加強安保措施」。

特裏莎-梅在英國議會發表的聲明中說，安保措施將再次被評估，過往的教訓也將被汲取。

她同時呼籲在歐洲實行更加嚴格的槍支管制法律。

倫敦大都會警方此前透露，他們正在英國全境調查600起涉恐案件。

英法足球熱身賽將於周二晚在倫敦溫布利體育場舉行。威廉王子將以英格蘭足總主席的身份出席，倫敦市長約翰遜也將計劃出席。

倫敦警方負責人特裏在一份聲明中說：「我們希望前來觀看比賽的民眾知道，現場增強的警力為的是確保他們的安全。」

他指出，警力增強「僅僅是預防措施」，而「並非針對特定情報作出的安排」。

法國國家隊隊長洛里斯賽前表達了有些法國國家隊球員對參加這場熱身賽的擔憂，並承認是法國足協要求他們必須參加這場比賽。

Image caption 英格蘭國家隊在周二晚與法國國家隊在溫布利體育場進行熱身賽。

他說：「我們尊重法國足協的決定，法國的國家榮譽高於法國國家足球隊。」

「他們不會得逞」

英國內政大臣特里莎·梅在英國議會發表講話時確認，為英國情報部門MI5、MI6和GCHQ額外增加招聘的1900名安保情報官員，將得到特別撥款的支持。資金投入總額將增加15%。

她說，發動巴黎連環襲擊者「不代表任何人」，他們企圖分裂諸如英國和法國這樣的自由國家的陰謀「一定不會得逞」。

她說：「法國不是一個人在悲痛。全世界不同信仰、不同國家和不同文化背景的人都和法國民眾在一起。我們一定會打敗襲擊者。」

BBC安全事務記者加德納認為，額外注入的資源將極大鼓舞英國的情報和安保部門，但這些部門大部分都需要假以時日，才能培養出新一批的情報官員。

早些時候，在土耳其參加G20峰會的英國首相卡梅倫說，與會的全球領導人都同意要為共享情報和切斷恐怖分子的資金來源，做出更多努力。

卡梅倫說，周五在巴黎發生的連環襲擊「說明了這是我們都要面對的威脅」。

（責編：路西）