BBC總裁：BBC的獨立性「受到了侵蝕」

Image caption 霍爾爵士說，過去20年中，對BBC的管理方式有多次「重大改變」，這些改變「削弱了」BBC獨立性的基礎。

BBC總裁周一（11月23日）稱，BBC的政治獨立性正在逐漸遭到侵蝕。

周一（23日）在向英國商界領袖發表的一個演講中，BBC總裁霍爾爵士敦促改變政府對BBC的管理方式。

他表示，英國交電視執照費的納稅人應該比政府官員有更大的發言權。

納稅人說話

霍爾爵士說，過去20年中，對BBC的管理方式有多次「重大改變」，這些改變「削弱了」BBC獨立性的基礎。

霍爾爵士回憶說，他在上個世紀90年代在BBC新聞部門工作時，BBC的獨立性是受到一系列約定俗成的規矩和傳統的保護的。

但是他說，當他以總裁的身份再次回到BBC，變化之大令他吃驚。他說，他感到BBC的獨立性基礎被削弱了。

霍爾稱，最近的有關執照費的安排是閉門操作，沒有經過「完整的程序」。

閉門操作

霍爾爵士說，未來有關執照費的談判，繳納執照費的人應該有更大的發言權。

霍爾說，比如可以考慮讓繳納執照費者網上投票。

霍爾爵士在卡迪夫商業領袖俱樂部發表講話之際，BBC正在與政府就未來10年的執照進行談判。

政府文化部正在就BBC的規模和應該提供什麼服務進行評估。

評估要做出的關鍵決定之一是誰應該負責對BBC的監管。

霍爾爵士認為，BBC信託目前既是監督者又是決策者的雙重角色應該分開，引入一個外部的管理者。

他還強調，新的BBC執照不應該規定BBC應該製作或不應該製作哪類節目。

政府對霍爾的最新表態尚未發表評論。

（編寫：白墨 責編：歐陽成）