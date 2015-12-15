毛澤東英文信件90萬美元在倫敦被拍賣

圖片版權 xinhua Image caption 這封由毛澤東署名的信件非常罕見

中共前領導人毛澤東在1937年寫的信件被倫敦蘇富比拍賣行以90萬美元的價格售出。

這是封寫給當時英國反對黨領袖，並由毛澤東署名的信件。毛澤東在信中呼籲抗日戰爭中得到英國的幫助。

這封罕見的致英國工黨領袖艾德禮(Clement Attlee)的信件，當初被估價約為12萬至18萬美元。

據報，這是數十年來在世界拍賣市場上拍出的第二份毛澤東簽名的文件。

這封信在1937年11月1日從當時中共的根據地延安寄出。一些歷史學家認為，這是了中共領袖同西方政界人士最早的交流。

毛澤東在信中表示了對英國人民的友好態度，並呼籲英國採取實際行動，為中國的抗日戰爭提供幫助。

有報道說，艾德禮對毛澤東這封表達友好態度的信件印象深刻。後來艾德禮擔任英國首相後，英國成為1949年後首個承認中華人民共和國的西方國家。

艾德禮也是中華人民共和國成立後第一位同毛澤東會面的西方最高級別政界人物。

（編譯：橫路/責編：歐陽成）