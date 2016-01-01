倫敦舉行第30個一年一度慶祝新年遊行

Image caption 參加遊行的許多樂隊來自美國（照片來源：PA）

來自大約20個國家的8500名表演者星期五（1月1日）在倫敦市中心參加了慶祝新年遊行，這也是倫敦第30次舉行這項活動。

參加活動的許多表演隊來自美國，美國和其他一些國家的電視台對活動做了現場直播。

Image caption 表演者需要數小時時間為氦氣球充氣（照片來源：PA）

大約有5萬多人觀看了遊行表演。

這項活動由鮑勃·伯恩（Bob Bone）和他的妻子傑裏（Geri）在1987年首創。

Image caption 魔術師達西·歐克在現場表演了魔術

他們當時計劃帶孩子在新年出去玩，但是發現大多數的博物館、劇院、電影院、餐廳和商店都關門。

他說，與其抱怨，不如做點事情。

Image caption 遊行表演被美國電視台現場直播（照片來源：PA）

Image caption 一些遊行表演者來自南美（照片來源：EPA）

今年的遊行表演豐富多彩，有魔術，還有5個巨大的氦氣球。

一些來自美國中學和大學的樂隊和拉拉隊參加了遊行。

（編譯：躍生）