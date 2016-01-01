倫敦舉行第30個一年一度慶祝新年遊行
- 2016年 1月 1日
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來自大約20個國家的8500名表演者星期五（1月1日）在倫敦市中心參加了慶祝新年遊行，這也是倫敦第30次舉行這項活動。
參加活動的許多表演隊來自美國，美國和其他一些國家的電視台對活動做了現場直播。
大約有5萬多人觀看了遊行表演。
這項活動由鮑勃·伯恩（Bob Bone）和他的妻子傑裏（Geri）在1987年首創。
他們當時計劃帶孩子在新年出去玩，但是發現大多數的博物館、劇院、電影院、餐廳和商店都關門。
他說，與其抱怨，不如做點事情。
今年的遊行表演豐富多彩，有魔術，還有5個巨大的氦氣球。
一些來自美國中學和大學的樂隊和拉拉隊參加了遊行。
（編譯：躍生）