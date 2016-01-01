圖片版權 Getty Image caption 賈斯汀·韋爾比大主教將新年致辭中再次提醒人們，耶穌基督本人也曾是一個難民

坎特伯雷大主教（Archbishop of Canterbury）將會在新年日致辭中呼籲人們用「愛的殷勤」征服「仇恨和極端」。

大主教將會通過電視直播聚焦議題，談論難民危機，敦促民眾「欣然接受外來者和陌生人」。

賈斯汀·韋爾比大主教將會再次提醒人們，耶穌基督本人也曾是一個難民。

他的致辭將於新年日格林尼治時間12時55分在英國廣播公司一台（BBC One）播出。

在致辭中，大主教還會提到他曾在肯特郡的馬什學院（Marsh Academy）遇見過一名14歲的男孩，他因為害怕自己的人身安全受到威脅，從自己在北非的家鄉逃了出來。

「絕望的旅途」

在非洲，士兵曾闖進那個小男孩的學校，想把他擄走，但「勇敢」的老師救了他。

「很多孩子正在為活命而踏上絕望的旅途，這只是其中一個例子，」大主教會在即將播出的致辭中說。

他表示，馬什學院「代表了我們在這個國家所能做到的最好」。

「他們向人們給予歡迎、愛、幫助、教育，令他們充實，展現我們繼承長久傳統、為他人帶來溫暖和殷勤的能力。」

「這不是一所富裕的學校，這個地區的很多家庭每天都在掙扎。但是，這所學校和周邊的社區都如此慷慨，令人驚訝。如果他們能做到，我們也能做到。」

「有力的武器」

英國政府表示，至2020年，英國將從敘利亞邊境的難民營接收2萬名難民。

大主教將在致辭中表示，英國一貫以來都接納「貧窮與弱小」的人。

他將提到：「在今日的世界裏，殷勤和愛是我們對抗仇恨與極端最有力的武器。」

「我今天遇到過一些來自這裏的不同尋常的人們，還有那些冒著生命危險尋找安身之地的人們。這裏的人們用殷勤帶來愛、希望和歡樂。」

「如果我們能仿效他們，社會就將會變得更美好。」

（編譯：邵智傑 責編：川江）