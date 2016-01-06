中英兩國互為對方國民頒發2年多次簽證

圖片版權 Getty Image caption 根據英國官方數字，截至2015年的12月內，英國在中國發出了48.4萬個訪英簽證，比之前一年增加了22%。

中英兩國政府同時宣佈，從1月11日開始，將互為對方國民自動頒發為期兩年、可以多次入境的簽證。

英國內政部網站發表的聲明表示，這一新的簽證安排將適用於有意來英國旅遊、從事商務活動、參加會議以及尋找投資開業機會的申請者。而簽證費用為每次85英鎊，與目前英國提供的6個月訪客簽證的費用相同。

英國內政部移民事務次官布魯肯什表示，新的簽證的推出將是中國訪客到訪英國更物有所值及更加靈活。

與此同時，中國外交部的領事服務網也宣佈，自2016年1月11日起，中英兩國駐對方國家使領館將為從事商務、旅遊等活動且符合條件的對方國家公民自動頒發2年有效、多次入境的相應類別簽證。

48萬人次訪英

有關宣佈還表示，根據申請情況，雙方還將為符合條件者頒發5年或10年多次有效簽證。

當BBC中文網電話詢問中國駐倫敦大使館，試圖了解有關宣佈中「符合條件」指的是什麼，一名不願具名的中方官員表示，這是指中英兩國政府在決定給予簽證時具體考慮的一些具體政策或處理辦法，因為這取決於具體申請個案，因此很難具體說出「符合條件」的內容。

去年10月，中國領導人習近平訪問英國時，英國首相卡梅倫曾宣佈推出放寬大陸訪客簽證的試驗計劃。

根據英國內政部透露的官方數字，截至2015年的12月內，英國在中國發出了48.4萬個訪英簽證，比之前一年增加了22%。

（撰文：李文/責編：路西）