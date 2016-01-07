匈總理稱匈牙利人在英國就業不應受歧視

圖片版權 AFP Image caption 英匈兩國政府首腦星期四（1月7日）在布達佩斯舉行了聯合記者會

匈牙利總理歐爾班星期四（1月7日）在布達佩斯對到訪的英國首相卡梅倫說，在英國工作的匈牙利人不是「移民」，也不是「寄生蟲」。

他說，這些匈牙利人對英國稅收體系所做的貢獻多於他們得到的福利收益，不應該受到歧視。

歐爾班說，基於這樣的理由，卡梅倫有關對剛剛進入英國的人實施4年就業福利禁令的建議是「困難的」。

但是他說，匈牙利將和其他東歐國家共同努力，以便達成能夠讓英國接受的解決方案。

英國首相卡梅倫星期四在匈牙利首都布達佩斯同歐爾班舉行共同記者會時說，他沒有放棄有關實施4年就業福利禁令的立場。

不排除其他方案

但是他說，他讚賞匈牙利公民和其他歐盟國家公民在英國作出的貢獻，並且表示他並不排除達成其他解決方案的選擇。

歐爾班說，他完全支持卡梅倫提出的其他三項改革要求，但是不能同意有關就業福利禁令的建議。

他說，「我們需要明確表示，我們不是進入英國的移民。我們是一個屬於歐盟的國家的公民，我們可以在歐盟內部的任何地方自由就業。」

「我們不想來到英國從那裏拿走什麼東西。我們不想當寄生蟲。我們希望在那裏工作。而且我看到匈牙利人工作得很好。」

「這些匈牙利人正在努力工作，為英國經濟作出貢獻。他們應該受到尊重，不應該受到歧視。」

（編譯：躍生 責編：路西）